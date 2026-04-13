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13.04.2026 06:31:29
Wi2Wi hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Wi2Wi stellte am 10.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Beim Umsatz wurden 2,3 Millionen CAD gegenüber 2,0 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Auf der Umsatzseite hat Wi2Wi im vergangenen Geschäftsjahr 9,00 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Wi2Wi 8,65 Millionen CAD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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