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18.11.2026 06:31:28
Wi2Wi präsentierte Quartalsergebnisse
Wi2Wi gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 36,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,3 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 2,4 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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