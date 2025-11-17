WICE Logistics stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

WICE Logistics hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,04 THB gegenüber 0,030 THB je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 1,21 Milliarden THB vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte WICE Logistics 1,13 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at