UniCredit Aktie

UniCredit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DK2B / ISIN: IT0005239378

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24.07.2026 15:39:29

"Wichtige Eckpunkte festlegen": Coba-Aufsichtsratschef fordert Unicredit zu Gesprächen auf

Nach dem Vorstoß von Unicredit-Chef Andrea Orcel meldet sich bei der Commerzbank Aufsichtsratschef Weidemann zu Wort: Die Übernahme sei nicht mehr abzuwenden. Nun geht es um die Konditionen - doch er stellt auch klar: Der Weg zum Deal führe nur über Frankfurt, nicht über Berlin.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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