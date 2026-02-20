20.02.2026 14:50:43

Wichtige US-Inflationsrate steigt im Dezember auf 3,0 Prozent

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Eine wichtige US-Inflationsrate ist im Dezember gestiegen. Das von der Notenbank favorisierte Preismaß, der Kernpreisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE), lag zum 3,0 (Vormonat: 2,8) Prozent höher als vor einem Jahr, wie das Bureau of Economic Analysis mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten eine Jahresrate von 3,0 Prozent erwartet. Die Fed strebt eine Inflationsrate von 2 Prozent an. Im Monatsvergleich stieg der Kern-PCE-Preisindex im Dezember um 0,4 (0,2) Prozent. Die Prognose hatte auf 0,3 Prozent gelautet.

Der Gesamtindex erhöhte sich um 2,9 (2,8) Prozent auf Jahres- und 0,4 (0,2) Prozent auf Monatssicht. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten Raten von 2,8 und 0,3 Prozent erwartet.

Indessen haben sich die US-Verbraucher mit ihren Ausgaben etwas zurückgehalten. Verglichen mit dem Vormonat stiegen die Ausgaben im Dezember nur um 0,4 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Plus von 0,4 Prozent gerechnet.

Für die Einkommen meldete das Ministerium einen Anstieg um 0,3 Prozent. Ökonomen hatten ein Plus von 0,2 Prozent erwartet.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 20, 2026 08:51 ET (13:51 GMT)

