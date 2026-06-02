02.06.2026 06:31:29

Wicket Gaming Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Wicket Gaming Registered hat am 31.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Wicket Gaming Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,100 SEK je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Wicket Gaming Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 99,17 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,0 Millionen SEK im Vergleich zu 4,8 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at

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