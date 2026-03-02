Widad Group Bhd Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Widad Group Bhd Registered hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 61,49 Prozent auf 23,1 Millionen MYR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 60,1 Millionen MYR gelegen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,070 MYR. Im Vorjahr waren -0,010 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 154,05 Millionen MYR vermeldet. Im Vorjahr hatte Widad Group Bhd Registered 135,48 Millionen MYR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at