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31.08.2026 06:31:29
Widad Group Bhd Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Widad Group Bhd Registered hat am 28.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Widad Group Bhd Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 29,64 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 24,2 Millionen MYR. Im Vorjahresviertel waren 34,3 Millionen MYR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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