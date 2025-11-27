Widad Group Bhd Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Widad Group Bhd Registered hat am 25.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Widad Group Bhd Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 34,5 Millionen MYR. Im Vorjahresviertel waren 28,7 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at