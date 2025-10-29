|
Widam Food Company QSC gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Widam Food Company QSC hat am 26.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Widam Food Company QSC hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,05 QAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,060 QAR je Aktie gewesen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 49,47 Prozent auf 41,7 Millionen QAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 82,4 Millionen QAR in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
