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29.10.2026 06:31:29
Widam Food Company QSC präsentierte Quartalsergebnisse
Widam Food Company QSC hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,08 QAR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,050 QAR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 54,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 19,0 Millionen QAR. Im Vorjahreszeitraum waren 41,7 Millionen QAR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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