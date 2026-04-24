Staples Aktie
WKN: 876951 / ISIN: US8550301027
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25.04.2026 00:31:01
Wide Net or Narrow Bet: Choosing Your Staples Exposure
The Vanguard Consumer Staples ETF (NYSEMKT:VDC) and the First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (NASDAQ:FTXG) both target the consumer staples sector, but their approaches and results diverge. While VDC tracks a broad, passive benchmark of nondiscretionary consumer stocks, FTXG narrows its focus to food and beverage companies through a rules-based strategy. This comparison breaks down their costs, risk, performance, and portfolios to help investors weigh which may fit their needs.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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