WideOpenWest gewährte Anlegern Blick in die Bücher

WideOpenWest hat am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,43 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei WideOpenWest ein EPS von -0,270 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 144,0 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 8,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem WideOpenWest 158,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at