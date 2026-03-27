Widepoint zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Widepoint hat am 25.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Widepoint vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,09 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 42,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,280 USD. Im Vorjahr hatten -0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Widepoint mit einem Umsatz von insgesamt 150,55 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 142,57 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,60 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at