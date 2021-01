Widerstandsfähigkeit steht 2021 im Fokus der Bankenaufsicht

In Anbetracht der anhaltenden Coronakrise und eines drohenden Anstiegs bei Unternehmenspleiten wollen die Finanzmarktaufsicht (FMA) und die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) 2021 ihren Fokus besonders auf die Widerstandsfähigkeit und Stabilität des Bankenmarktes legen. Weitere Prüfschwerpunkte sind Digitalisierung sowie Green Finance. So soll unter anderem ein Klimastresstest entwickelt werden, teilten FMA und OeNB in einer gemeinsamen Aussendung am Dienstag mit.

"Als Folge des schweren Konjunktureinbruches wird im nächsten Jahr ein deutlicher Anstieg bei den Unternehmensinsolvenzen erwartet, wodurch im Bankensektor höhere Kreditrisikokosten anfallen werden," heißt es in der Aussendung der Bankaufseher. Zur Stärkung der Resilienz soll es daher Früherkennungsmaßnahmen und transparente Kommunikation mit den Banken geben.

Im Zuge der Coronakrise wurde die Widerstandsfähigkeit des Bankensektors im vergangenen Jahr wieder verstärkt zum Thema. Ende März erlegten die EU-Aufsichtsbehörden den Banken in Europa einen Dividendenstopp auf um die Kapitalausstattung der Institute vor einer erwarteten Insolvenzwelle nicht zu schwächen. Geht es nach der Europäischen Zentralbank (EZB), sollen Banken auch in diesem Jahr - bis Herbst 2021 - möglichst noch von Dividendenausschüttungen absehen.

In der Coronapandemie wurde die Digitalisierung stark vorangetrieben. Im Fokus der Aufseher stehen deshalb die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Geschäftsmodelle der Banken sowie auf dem Umgang mit Cyber-Security-Risiken. Zudem soll 2021 evaluiert werden, wie in der Pandemie gewonnene Erfahrungen - beispielsweise rund um dezentrale und virtuelle Arbeitsabläufen sowie rund um digitale Kommunikation der Aufseher mit den Instituten - in den Normalbetrieb integriert werden können.

Weitere Aufsichtsschwerpunkte betreffen die Governance sowie den Themenkreis Green Finance. Bei der Governance wird eine "engere Kooperation mit dem Aufsichtsrat und mit Key Function Holders" angestrebt. Das Thema Green Finance soll indessen in den Aufsichtsprozess integriert werden. Dazu soll ein Konzept für einen Klimastresstest entwickelt werden, so die Behörden.

Die Aufsichtsschwerpunkte seien in Verbindung mit den Schwerpunkten des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus (Single Supervisory Mechanism, SSM) der EU für 2021 zu sehen, heißt es in der Aussendung.

WEB http://www.fma.gv.at http://www.oenb.at/ http://www.ecb.int