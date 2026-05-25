Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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25.05.2026 08:30:00
Wie 2021 bei LLMs: Google-Forscher über die Zukunft der Weltmodelle
Im Interview sprechen Googles Genie-Forscher über Echtzeit-Simulation, die Integration von Street View und warum Roboter ein Weltmodell benötigen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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