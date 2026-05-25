Alphabet A Aktie

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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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25.05.2026 08:30:00

Wie 2021 bei LLMs: Google-Forscher über die Zukunft der Weltmodelle

Im Interview sprechen Googles Genie-Forscher über Echtzeit-Simulation, die Integration von Street View und warum Roboter ein Weltmodell benötigen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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20.05.26 Alphabet A Neutral UBS AG
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Der ATX kann zum Wochenstart über eine runde Marke steigen. Der DAX eröffnet an Pfingstmontag ebenfalls deutlich höher. An den Börsen in Asien geht es zum Wochenstart aufwärts.
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