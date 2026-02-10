Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|
10.02.2026 20:01:00
Wie bei Volkswagen plötzlich sechs Milliarden Euro auftauchen konnten
Lässt der Vorstand von Europas größtem Autobauer seine Zahlen besser aussehen, um höhere Boni einzustreichen? Es gibt auch andere Erklärungen für den plötzlichen Geldsegen bei Volkswagen – die sind aber kaum schmeichelhafter.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX leichter erwartet -- DAX vorbörslich wenig bewegt -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende schwächer zeigen. Der deutsche Leitindex wird ohne grosse Ausschläge erwartet. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchen am Freitag Verluste.