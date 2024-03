Wie das Internet der Dinge effektiv Wasserverluste reduziert

Durch unentdeckte Wasserlecks in Versorgungsnetzen geht viel Wasser verlorenVernetzte Sensoren helfen bei der Ortung von Schadstellen in WasserleitungenVodafone bindet SmartEar-Sensoren von SebaKMT an das Internet der Dinge anWasser ist eine wertvolle Ressource und der nachhaltige Umgang mit dem nassen Element ist in Zeiten des Klimawandels wichtiger denn je. Das gilt auch für den Transport von Trinkwasser in den Versorgungsnetzen. In Industrie-Ländern gehen bis zu 30 Prozent des durchgeleiteten Wassers durch unentdeckte Lecks in Rohrleitungen verloren. In Entwicklungsländern sind es sogar bis zu 70 Prozent. Bei der Ortung von undichten Stellen helfen moderne Technologien wie die ‚SmartEAR‘-Sensoren von SebaKMT. Sie identifizieren Wasserlecks anhand von Geräusch- und Frequenzmustern. Vodafone vernetzt die Geräuschlogger des Spezialisten für die Entwicklung und Herstellung von Messsystemen und bindet sie an das Internet der Dinge an.Dank der Anbindung des Wasserversorgungssystems an das Internet der Dinge, können Sensoren den Wasserdruck und die Durchflussmenge der Wasserleitungen permanent überwachen. Durch die Vernetzung werden bei Auffälligkeiten automatisch per Fernübertragung Alarme an die Wasserversorger gesendet.Smarte Sensoren: Anbindung an die Mobilfunk-Technologien LTE-M & NB-IoTSebaKMT aus Baunach bietet mit den ‚SmartEAR‘-Sensoren eine innovative Lösung zur akustischen Leckortung. Sie analysieren Geräusch- und Frequenzmuster, um Schäden in Wasserleitungen zu identifizieren. So kann eine plötzliche Veränderung im Wasserdruck, in der Akustik oder in der durchgeleiteten Menge Wasser an den unterschiedlichen Zweigstellen des Wassernetzes Hinweise auf ein mögliches Leck oder andere Störfaktoren im Versorgungssystem geben. Diese ortsunabhängige, permanente Überwachung erlaubt eine schnelle Reaktion auf Schäden und ermöglicht unmittelbares Ergreifen von Maßnahmen zur Eindämmung des Wasserverlustes. Das spart nicht nur kostbares Trinkwasser, sondern senkt auch die Kosten für die Instandhaltung und Reparatur des Versorgungsnetzes.Damit die Sensoren stromsparend und auf großen Entfernungen miteinander kommunizieren können, braucht es die richtige Infrastruktur: Die Mobilfunk-Technologien Narrowband-IoT (NB-IoT) und LTE-M sorgen selbst in schwierigen Umgebungen wie unterirdischen Räumen für Empfang. Die smarten Sensoren übertragen die Daten des Geräuschloggers von SebaKMT über die Vodafone-eigene IoT-SIM-Karte an die SebaKMT Cloud-Plattform ‚Poseyedon‘ und werden von dort aus weiterverarbeitet. Zum Einsatz kommt das System in der Stadt Baunach nahe Bamberg sowie bei Projekten in der Schweiz, in Angola, Indien und den USA.Heute an morgen denkenDer Zugang zu sicherem Wasser und sanitären Dienstleistungen ist ein Menschenrecht. Aber schon jetzt sind laut Vereinten Nationen zwei bis drei Milliarden Menschen weltweit mindestens einen Monat pro Jahr von Wasserknappheit betroffen. Umso wichtiger ist es Vodafone, Wasserknappheit nicht nur zu thematisieren, sondern durch innovative Lösungen zu bekämpfen. Der diesjährige Welttag des Wassers findet dazu passend zu dem Motto „Wasser und Klima – sicheres Wasser für eine nachhaltige Zukunft“ statt. Ziel ist es, die Bedeutung von Wasser als lebenswichtige Ressource hervorzuheben und auf Herausforderungen im Bereich Wasserversorgung und -nutzung aufmerksam zu machen.Rohstoff Wasser bewahrenMehr dazu in unserem Magazin über digitale Vorreiter:innen erfahrenerfahre mehrDer Beitrag Wie das Internet der Dinge effektiv Wasserverluste reduziert erschien zuerst auf Vodafone Newsroom. Weiter zum vollständigen Artikel bei Vodafone Group plc Zum vollständigen Artikel