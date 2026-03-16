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BMW Aktie

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WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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16.03.2026 08:00:00

Wie die BMW Group Nachhaltigkeit bis in den Fahrzeuginnenraum denkt.

+++ Innenraumemissionen als Gesundheitsfaktor +++ Gesundheit als Bestandteil der Produktnachhaltigkeit +++ Einblick in das BMW Group Geruchslabor +++Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
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