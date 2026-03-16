BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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16.03.2026 08:00:00
Wie die BMW Group Nachhaltigkeit bis in den Fahrzeuginnenraum denkt.
+++ Innenraumemissionen als Gesundheitsfaktor +++ Gesundheit als Bestandteil der Produktnachhaltigkeit +++ Einblick in das BMW Group Geruchslabor +++Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
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Nachrichten zu BMW AG
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13.03.26
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für BMW auf 90 Euro - 'Neutral' (dpa-AFX)
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13.03.26
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13.03.26
|Neue Analyse: UBS AG bewertet BMW-Aktie mit Neutral (finanzen.at)
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13.03.26
|Buy-Note für BMW-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG (finanzen.at)
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13.03.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
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13.03.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
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13.03.26
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Analysen zu BMW AG
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