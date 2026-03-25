dormakaba Aktie
WKN: 898080 / ISIN: CH0011795959
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25.03.2026 01:00:00
Wie die Quantenkryptographie die digitale Sicherheit neu definiert
Quantenkryptographie ist keine reaktive Verteidigung, sondern eine natürliche Weiterentwicklung der Cybersicherheit. Anstatt auf Rechenaufwand zu setzen, nutzt sie die Gesetze der Physik, um Informationen zu schützen. Sie bedeutet eine Transformation unseres Verständnisses von digitalem Vertrauen – Fundament für eine Zukunft, in der Informationssicherheit mit der Quantenintelligenz Schritt halten muss.Weiter zum vollständigen Artikel bei Kaba Holding AG
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