dormakaba Aktie
WKN: 898080 / ISIN: CH0011795959
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11.11.2026 01:00:00
Wie digitale Nomaden Raumkonzepte im Gastgewerbe neu prägen
Digitales Nomadentum verändert, wie Menschen leben, arbeiten und reisen – und damit die Räume dafür. Digitale Nomaden und Remote-Arbeitende nutzen Bars, Cafés und Hotels unterschiedlich, doch beide verlangen längere Aufenthalte, hybride Zonen, verlässliche Technik und gute Akustik. Bei der Gestaltung muss Flexibilität und lokale Identität verbunden werden, um Austauschbarkeit und Gentrifizierung zu vermeiden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Kaba Holding AG
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Nachrichten zu dormakaba Holding AG
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28.10.26
|Q1 2026/27 trading update: dormakaba reports organic net sales growth of 4.0% and confirms full-year outlook (EQS Group)
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28.10.26
|Trading Update zum 1. Quartal 2026/27: dormakaba erzielt organisches Umsatzwachstum von 4,0 % und bestätigt den Ausblick für das Geschäftsjahr (EQS Group)
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20.10.26
|Annual General Meeting approves all proposals (EQS Group)
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20.10.26
|Generalversammlung stimmt allen Anträgen zu (EQS Group)
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03.09.26
|dormakaba announces decision of Swiss Takeover Board on proposed opting-out (EQS Group)
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03.09.26
|dormakaba gibt Entscheid der Übernahmekommission zu beantragtem Opting-out bekannt (EQS Group)
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01.09.26
|dormakaba signs sale-and-leaseback agreement for headquarters site in Rümlang (EQS Group)
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01.09.26
|dormakaba unterzeichnet Sale-and-Leaseback-Vereinbarung für den Hauptsitz in Rümlang (EQS Group)
Analysen zu dormakaba Holding AG
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Der heimische Aktienmarkt erlebte einen freundlichen Handelstag. Der deutsche Aktienmarkt konnte ebenfalls Gewinne einfahren. Die US-Börsen legten zu. In Fernost waren am Mittwoch mehrheitlich Pluszeichen zu sehen.