dormakaba Aktie

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WKN: 898080 / ISIN: CH0011795959

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11.11.2026 01:00:00

Wie digitale Nomaden Raumkonzepte im Gastgewerbe neu prägen

Digitales Nomadentum verändert, wie Menschen leben, arbeiten und reisen – und damit die Räume dafür. Digitale Nomaden und Remote-Arbeitende nutzen Bars, Cafés und Hotels unterschiedlich, doch beide verlangen längere Aufenthalte, hybride Zonen, verlässliche Technik und gute Akustik. Bei der Gestaltung muss Flexibilität und lokale Identität verbunden werden, um Austauschbarkeit und Gentrifizierung zu vermeiden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Kaba Holding AG
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ATX letztlich freundlich -- DAX schließt fester - Rekordhoch bleibt in Reichweite -- US-Börsen schließen mit Gewinnen -- Schlussendlich mehrheitlich Gewinne in Asien
Der heimische Aktienmarkt erlebte einen freundlichen Handelstag. Der deutsche Aktienmarkt konnte ebenfalls Gewinne einfahren. Die US-Börsen legten zu. In Fernost waren am Mittwoch mehrheitlich Pluszeichen zu sehen.
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