Wie ein Investment-Experte Schwellenländer revolutionierte: Eine Kurzbiographie zu Mark Mobius

Mark Mobius hat in seiner Karriere viele verschiedene Branchen durchlaufen, aber er ist vor allem für seine Investitionen in Schwellenländern bekannt. Nachdem er den Fonds "Templeton Emerging Markets" für den renommierten Value-Investor Sir John Templeton geleitet hatte, gründete Mobius zusammen mit seinen ehemaligen Partnern Carlos von Hardenberg und Greg Konieczny seinen eigenen Fonds: "Mobius Capital Partners".

Mark Mobius hat als renommierter Investor mehr als 110 Länder besucht und dabei über eine Million Meilen zurückgelegt. Dabei hat er in mehr als 5.000 Unternehmen investiert, ein Vermögen von mehr als 40 Milliarden Dollar verwaltet und 12 Bücher geschrieben. Sein Erfolg beeindruckt so sehr, dass seine bemerkenswerte Karriere sogar in einer illustrierten Biografie, dem Comicbuch "Mark Mobius", gewürdigt wurde.

Wie alles begann

Geboren wurde der Kommunikations- und Wirtschaftswissenschaftler mit Abschlüssen von der Boston University und dem weltweit anerkannten MIT als Joseph Bernhard Mark Mobius in Hempstead, New York. Schon während seiner Studienzeit interessierte er sich sehr für andere Länder - diesem Interesse folgte er mit universitären Auslandsaufenthalten an der University of New Mexico und der Kyoto University in Japan.

In diesem Zeichen stand auch der weitere Verlauf seiner Karriere: "Ich bin so oft beruflich geflogen, dass ich mehrere First Class Vielflieger-Flüge zum Mond verdient hätte", wird er auf seiner Website zitiert. So viel geflogen ist er aufgrund seiner zahlreichen Investments in Schwellenländern, aufgrund derer er auch zu einem der bekanntesten Investoren der Welt wurde. Begonnen hat seine Karriere als Investor in Schwellenländern vergleichsweise spät, als er im Jahr 1987 vom renommierten Value-Investor Sir John Templeton beauftragt wurde, den Templeton Emerging Markets Fund zu leiten, einen der ersten Schwellenländerfonds weltweit. Zuvor hatte er in verschiedenen anderen Branchen gearbeitet - so war er unter anderem in einer Talentagentur, als Dozent für Kommunikation und in der Marketingbranche tätig - und hatte sogar ein eigenes Unternehmen für Wertpapieranalysen gegründet, um schließlich dem internationalen Wertpapierunternehmen Vickers-da-Costa beizutreten und zum Präsidenten der ersten und größten Investmentgesellschaft in Taiwan, der Mega International Investment Trust Company in Taipeh, ernannt zu werden.

Sein Spezialgebiet: Investitionen in Schwellenländer

In seiner Anfangszeit bei Templeton Emerging Markets investierte Mobius mit dem Fonds 100 Millionen Dollar in nur sechs Märkte. Im Laufe der nächsten 30 Jahre jedoch sammelte er auf seinen Geschäftsreisen wertvolles Wissen, sodass das Fonds-Portfolio bei seinem Abschied aus der Firma auf mehr als 40 Milliarden Dollar in rund 70 Ländern gewachsen war. Bezeichnend für sein Expertenwissen war unter anderem seine Vorhersage des Bullenmarktes 2009. So erfolgreich war die Karriere von Mark Mobius auch deshalb, weil sich in seinen Jahren bei Templeton Emerging Markets die wirtschaftlichen Bedingungen in vielen Schwellenländern änderten: Mit der Einführung marktwirtschaftlicher Strukturen vereinheitlichten sie ihre Wirtschaftspolitik und wurden im Umgang mit Währung und Wirtschaft anspruchsvoller.

Nachdem er seine leitende Position bei Templeton Emerging Markets niedergelegt hatte, gründete Mobius im Jahr 2018 gemeinsam mit Carlos von Hardenberg und Greg Konieczny, beide ebenfalls ehemalige Templeton-Angestellte, seinen eigenen Fonds "Mobius Capital Partners". Bei Mobius Capital Partners liegt der Fokus auf Schwellenländern und Frontier Markets, in denen sich der Fonds auf dynamische mittelständische Unternehmen konzentriert. Durch einen fundamentalen und umfangreichen Research-Prozess werden robuste Geschäftsmodelle identifiziert, die für den Fonds unterbewertet und falsch bewertet scheinen.

Mobius Capital Partners: Fokus auf ESG-Fonds

Der besondere Schwerpunkt liegt hierbei auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards (ESG). In Schwellen- und Frontier-Märkten sind diese Standards oftmals niedriger als in anderen Ländern, was den Fonds eine Gelegenheit bietet, durch aktives Engagement Werte zu schaffen. So möchte Mobius Capital Partners betriebliche Verbesserungen, höhere ESG-Standards und niedrigere Geschäftsrisiken fördern. Die Anlagephilosophie basiert zudem auf einem aktiven Beteiligungsansatz an den Investitionen. Indem Partnerschaften mit den Unternehmen eingegangen werden, sollen Werte geschaffen werden, um Verbesserungen in der Unternehmensführung und der betrieblichen Leistung voranzutreiben. Das führe laut Mobius letztlich zu niedrigeren Geschäftsrisiken.

Mobius Capital Partners verfolgt eine strategische Anlagephilosophie, die auf ein stark konzentriertes Portfolio setzt. Das Unternehmen setzt auf Technologie-Aktien, Anlagen im Gesundheitswesen sowie Aktien der Sektoren Basiskonsumgüter, Kommunikation und Industrie.

Auszeichnungen und Anerkennungen

Als anerkannter Experte auf seinem Gebiet wurde Mobius für seine Arbeit und sein Fachwissen mit zahlreichen Branchenpreisen ausgezeichnet - darunter der Life Time Achievement Award in Asset Management (2017) des Global Investor Magazine. Er wurde auch als einer der 50 einflussreichsten Menschen (2011) des Bloomberg Markets Magazine und als eine der Top 100 mächtigsten und einflussreichsten Personen (2006) des Asiamoney ausgezeichnet.

Seine Arbeit hat ihm außerdem die Anerkennung der Weltbank eingebracht, die ihn 1999 als Mitglied der Private Sector Advisory Group und Co-Vorsitzenden der Investor Responsibility Task Force in das Global Corporate Governance Forum berief.

