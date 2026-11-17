HAMBURG (dpa-AFX) - Der Erfolg der Videospielreihe "Grand Theft Auto" ist aus Sicht des Medienökonomen Jörg Müller-Lietzkow mit dem Reiz des Verbotenen zu erklären. "Darin darf man Dinge tun, die man im realen Leben nicht darf und nicht tun sollte", sagte der Professor für Ökonomie und Digitalisierung sowie Präsident der HafenCity Universität Hamburg der Deutschen Presse-Agentur.

Am Donnerstag wird das Videospiel "Grand Theft Auto VI" (GTA 6) erscheinen. Nach 13 Jahren bringt das Entwicklerstudio Rockstar eine von Fans lang ersehnte Neuauflage heraus.

Kriminell auf Probe

"Grand Theft Auto" bedeutet übersetzt "schwerer Autodiebstahl". Im Videospiel schlüpft der Spieler in die Rolle eines Kriminellen und begeht außer Autodiebstählen auch Überfälle und ist in Schießereien verwickelt.

Man dürfe in der Open World von GTA kriminelle Handlungen vornehmen, die man immer schon mal vielleicht ausprobieren wollte, aber nie machen dürfe, sagte Müller-Lietzkow: "Und das Gleiche gilt auch durchaus für bestimmte erwachsene Unterhaltungselemente bis hin zu einem Erotikclub, der ja auch im Spiel integriert ist."

Das Ausprobieren von verbotenen oder irrealen Dingen ist nach Darstellung des Experten ein Zweck von Computerspielen. Dennoch ist Müller-Lietzkow der Auffassung, dass die meisten Spieler zwischen Gewalt im Spiel und Gewalt im realen Leben unterscheiden können.

Kein kurzlebiger Hype

Der Wissenschaftler sieht in GTA 6 keinen kurzlebigen Hype. Das Spiel sei vielmehr eine Fortsetzung eines einzigartigen Medienproduktes, wie man es vom Marvel-Universum, den James-Bond-Filmen und der Star-Wars-Reihe kenne. "Diese Spiele haben eben eine Community, die darauf wartet, dass neuer Content kommt. Und dieser neue Content führt dazu, dass große Begeisterung herrscht", sagt Müller-Lietzkow.

Das Besondere an GTA sei die Entwicklungsgeschichte der Reihe. Jeder Teil spiele in verschiedenen Milieus und mache damit andere Narrative erlebbar. In GTA 6 werde es erstmals einen Mann und eine Frau als Protagonisten geben.

Auch die Größe der Spielwelt unterscheide sich von anderen. Außerdem seien die Missionen sehr unterschiedlich und nicht monoton. Das gebe den Spielern eine breite Erlebnismöglichkeit und mache die Anziehungskraft des Spiels aus.

Spielstart ist wie Sommerferien

Eine Datenauswertung des Personalsoftware-Anbieters Personio hat gezeigt, dass für den 19. November bereits jetzt 38 Prozent mehr Beschäftigte in Deutschland Urlaub eingetragen haben als am selben Tag ein Jahr zuvor.

"Danach werden die Leute auch wieder arbeiten gehen, weil so viel Urlaub haben die gar nicht", sagt Müller-Lietzkow. Die potenziellen Auswirkungen auf die Wirtschaft vergleicht er mit den Sommerferien oder einer Grippewelle. "Im Sommer sind viele im Urlaub, da bricht die Wirtschaft auch nicht zusammen. Es gibt immer kleinere Dellen."

Das Erscheinen des Spiels ordnet der Experte als eines der größten Ereignisse in der Computerspielbranche ein. Gerade für Mitbewerber sei das Spiel eine Bedrohung, weil man vorerst keine anderen Games spiele.

Professor will selbst GTA 6 spielen

Müller-Lietzkow kündigte an, er werde zum Spielstart ein paar Stunden in der simulierten Welt verbringen und am Wochenende zur "Couch-Potato" werden. Dem Gamer sei bewusst, dass mit dem Spielstart zuerst Zeit für andere soziale Interaktion oder Tätigkeiten wegfalle. Er rät deshalb dazu, eine Balance zu halten und nach einer gewissen Spielzeit die Konsole auszuschalten, um langfristig Freude beim Computerspielen zu haben./ton/DP/zb