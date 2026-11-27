Firma Holdings Aktie
WKN DE: A116ZE / ISIN: US31832R1095
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27.11.2026 05:00:00
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Die österreichische Black Friday GmbH profitiert vom Hype um Rabatte. Doch nun sorgen die Insolvenz der Muttergesellschaft, ein Streit mit Investoren und ein Ermittlungsverfahren für TurbulenzenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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