KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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03.06.2026 09:00:00
Wie Gödel und Turing die Grenzen von KI vorgezeichnet haben
Halluzinationen von Sprachmodellen sind kein Engineering-Problem: Sie folgen aus mathematischen Grenzen, die seit den 1930er-Jahren bewiesen sind.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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