Verbund Aktie
WKN DE: A1C0VY / ISIN: US92336Y1073
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10.11.2026 07:00:00
Wie günstig der neue Stromtarif von Post und Verbund wirklich ist
Ab sofort verkauft die Post in 330 Filialen Strom und Gas in Kooperation mit dem Verbund. Zielgruppe sind "nicht digital affine Menschen"Weiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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02.06.26
|Verbund treibt Bau von Energiespeicher Riedl in Bayern voran (Dow Jones)
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