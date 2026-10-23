Wie gut ist Ihre Wunschaktie wirklich? Jetzt kostenlosen Aktienreport sichern!

Nvidia Tesla Apple oder ein anderer Börsenwert Ist die Aktie tatsächlich so attraktiv wie es die Schlagzeilen vermuten lassen Mit dem neuen kostenlosen Aktienreport Service von WH SelfInvest können Anleger jetzt ganz einfach einen Bericht zu ihrer Wunschaktie anfordern

Nvidia, Tesla, Apple oder ein anderer Börsenwert: Ist die Aktie tatsächlich so attraktiv, wie es die Schlagzeilen vermuten lassen? Mit dem neuen kostenlosen Aktienreport-Service von WH SelfInvest können Anleger jetzt ganz einfach einen Bericht zu ihrer Wunschaktie anfordern.

An der Börse entscheiden oft die richtigen Informationen über Chancen und Risiken. Doch wer eine Aktie genauer unter die Lupe nehmen möchte, steht schnell vor einer Flut an Unternehmensdaten, Analystenmeinungen und Nachrichten. Welche Informationen sind wirklich relevant? Worauf sollten Anleger achten, bevor sie eine Investmententscheidung treffen? Genau hier setzt das neue Aktienreport-Tool von WH SelfInvest an. Es bietet Anlegern eine unkomplizierte Möglichkeit, einen Bericht zu einem ausgewählten Unternehmen anzufordern – kostenlos und ohne aufwendige eigene Recherche für die Erstellung des Reports.

So einfach funktioniert es: Geben Sie den Namen oder das Börsenkürzel Ihrer Wunschaktie ein, hinterlegen Sie Ihre Kontaktdaten und fordern Sie den Aktienreport an. Anschließend erhalten Sie das Dokument bequem per E-Mail. Damit steht Ihnen eine zusätzliche Informationsquelle zur Verfügung, um sich mit interessanten Aktien auseinanderzusetzen und Ihre eigene Einschätzung zu vertiefen. Aufgrund der hohen Nachfrage ist der Service derzeit auf einen kostenlosen Bericht pro Person und Woche begrenzt.

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Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



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