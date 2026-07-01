SIE Aktie
WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
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01.07.2026 16:34:41
Wie häusliche Gewalt erkennen, bevor sie eskaliert?
Hebammen und Therapeuten können Anzeichen von Gewalt in Beziehungen früh erkennen. Um in solchen Situationen richtig reagieren zu können, braucht es aber viel FeingefühlWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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