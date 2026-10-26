Ryanair Holdings Aktie
WKN: 908889 / ISIN: US7835131043
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26.10.2026 10:07:36
Wie in Wien: Ryanair streicht Angebot auch in Berlin deutlich zusammen
Die Billigfluglinie halbiert ihr Angebot in der deutschen Hauptstadt. Als Grund nennt sie – wie in Wien – die hohen StandortgebührenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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