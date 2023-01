Wie kommt eigentlich das Internet in den Router?

Gehört haben wir die Begriffe alle schon – DSL, Kabel und Glasfaser. Aber was steckt hinter den Technologien und worin unterscheiden sie sich? Das fragt man sich meist erst, wenn es um den eigenen Internetanschluss zu Hause geht. Der soll natürlich schnell sein, und zuverlässig. Geht das mit allen dreien? Und was hat das mit Mbit/s zu tun? Bringen wir ein bisschen Licht ins Dunkel.Ein kurzer Blick zurückDie Geschichte beginnt mit dem Telefon. 1877 verband man zwei Apparate direkt über eine eigene Leitung – Telefonnummern merken oder ein Adressbuch anlegen war da nicht nötig. Aber schon bald wollen immer mehr Menschen über weite Strecken miteinander sprechen und so wird das kupferbasierte Telefonnetz (oder Fernsprechnetz) schrittweise in der Erde verlegt und bleibt dort viele Jahre allein. Bis Mitte der 1930er-Jahre die ersten sogenannten “Koaxialkabel” in Berlin und Hamburg (ab 1970 auch bundesweit) hinzukommen. Nicht fürs Telefonieren – und auch lange noch nicht fürs Internet – sondern zum Fernsehen. Beide Technologien waren ursprünglich also gar nicht für das Internet gedacht, werden aber heute auch zum „Surfen“ genutzt.Ab 1990 stehen die Zeichen dann auf Datenübertragung. Das „World Wide Web“ steckt da noch in den Kinderschuhen, aber das Potenzial ist groß. Durch technische Aufrüstung und kontinuierliche Weiterentwicklung werden beide Kabel deshalb „fit“ fürs digitale Zeitalter und den ständigen Datenstrom gemacht. Die DSL-Technologie nutzt zum Versenden der Daten die kupferbasierten Telefonleitungen. Aber auch das TV-Koaxialkabel kann nach wenigen Umrüstungen für die Internet-Datenautobahn geöffnet werden. Kurzum: DSL-Internet basiert auf den Telefonleitungen und Kabel-Internet auf den TV-Leitungen.Zahlen gefällig?Heute fließen immer mehr Daten – in großen Mengen und vielerorts in Echtzeit. Während in den frühen Jahren des Internets gerade einmal knapp 2 GB im Monat durch einen Hausanschluss flossen, waren es 2020 monatlich fast 170 GB. Und da ist noch lange nicht Schluss: 2022 wurde bereits die 200er-Marke geknackt, durchschnittlich 275 GB an Daten wurden im Monat pro Haushalt übertragen.275 GBDaten wurden 2022 durchschnittlich im Monat pro Haushalt übertragen.GB? Ich versteh nur (Güter)BahnhofKurz gesagt: Es handelt sich dabei um eine Maßeinheit. Megabytes (MB) und Gigabytes (GB) geben Auskunft darüber, wie groß eine digitale Datei ist und zum Beispiel wie viel Speicherplatz sie auf einer Festplatte oder einem Speicher-Stick einnimmt.Wenn es um Geschwindigkeiten geht, liefert die Angabe von Mbit pro Sekunde (Mbit/s) ein Bild wie Bit für Bit die Daten im Sekundentakt durch die Leitungen schießen und sagt aus, wie schnell die Daten über das Internet verschickt werden.Höher, schneller, weiterFotos und Videos ansehen, herunterladen, mit Freunden und Familie teilen. Alles in hoher Auflösung und möglichst ohne Verzögerung. Die Datenpakete werden immer größer – und wo früher Datenraten im einstelligen Bereich übermittelt wurden, sind sie mittlerweile dreistellig. Der Datenhunger ist ungestillt und so wurde klar: schnellere Leitungen müssen her. Kupfer- und Koaxialkabelnetze kommen allein an ihre Grenzen und so kam die Glasfaser ins Spiel. Deren Ausbau begann bereits in den 1990er-Jahren, nahm aber erst in den 2000ern so richtig Fahrt auf.Wenn Koaxialkabel auf Glasfaser trifft, sprechen wir bei Vodafone vom Kabel-Glasfaser-Netz. Damit ist gemeint, dass sich TV-Kabel und Glasfaser die Hand reichen. Auch mit dem Telefonkabel kann die Glasfaser verbunden werden. Gemeinsam ist man stärker – und schneller!Wie das Internet in die deutschen Haushalte findetWir wissen nun, dass DSL, Koaxial und Glasfaser allesamt kabelgebundene Technologien sind, die in der Erde liegen. Und dass das Internet über das Telefonnetz, das TV-Kabel oder Glasfaser ins Haus kommt. Doch wie schnell sind sie jeweils und wie viele Haushalte sind angeschlossen?Nahezu jeder Haushalt in Deutschland verfügt über einen DSL-Anschluss an das kupferbasierte Telefonnetz. Die DSL-Leitung schafft den Datentransport von maximal 16 Mbit/s. Durch Aufrüstung auf VDSL mit dem sogenannten Vectoring (Störeinflüsse werden minimiert) sind auch höhere Geschwindigkeiten von bis zu 250 Mbit/s möglich.In Deutschland sind grundsätzlich rund 27 Millionen Haushalte an das Kabel-Glasfasernetz angeschlossen, über das TV-, Telefonie- und Internetdienste möglich sind. Das Kabel-Glasfasernetz von Vodafone erreicht davon 24 Millionen Haushalte. Bei diesem Mix ist über die meiste Strecke das reine Glasfaserkabel gelegt. Etwa 90% seines Weges legt das Datenpaket darüber zurück. Ab der Bordsteinkante vor dem Haus hilft dann das Koaxialkabel, über das – dank innovativer Beschleunigungstechnologie – bis zu 1.000 Mbit/s möglich sind.Rund 10 Millionen Haushalte sind Ende 2022 an das reine Glasfasernetz angeschlossen. Davon nutzen 3,5 Millionen Haushalte den Zugang aktiv als Internetanschluss. Hier führt die Glasfaserleitung nicht nur bis an die Bordsteinkante, sondern geht auf dem eigenen Grundstück weiter. Auch hier sind bis zu 1.000 Mbit/s möglich.Glasfaser, Giga oder was?Zwei der drei kabelgebundenen Infrastrukturen sind demnach Gigabit-fähig. Sie schaffen 1.000 Mbit/s oder umgerechnet 1 Gigabit in der Sekunde. Freie Fahrt für den Ferrari auf der Datenautobahn! Lange Ladezeiten, ruckelige Videos oder eine niedrige Auflösung − mit Gigabit Technologie hat das ein Ende. Auch das Tempo beim Download drückt ordentlich aufs Gaspedal: Mit 1 Gbit pro Sekunde lässt sich beispielsweise ein 8 Gigabyte großer HD-Film in nur einer Minute herunterladen.Datenwachstumim Kabel-Glasfaser-Netzt von VodafoneDas war 2022Mega-Giga-bit-und-byte – was brauche ich denn nun?Um einen Film in hoher Qualität und mit klarer Bildauflösung zu sehen, reichen rein rechnerisch schon 50 Mbit/s aus. Wenn allerdings die gesamte Familie parallel streamt, surft und von zu Hause arbeitet, ist man mit 250 Mbit/s auf der sicheren Seite. Wem hochauflösendes Bewegtbild, das zeitgleiche Abspielen auf mehreren Geräten und auch Gaming in der virtuellen Realität wichtig ist, kann sich mit einer Geschwindigkeit von 1.000 Mbit/s entspannt zurücklehnen.Was bekomme ich für mein Geld? Dein GigaZuhauseerfahre mehrEgal, ob für die Arbeit zu Hause, Internet-Fernsehen oder Spiele am Computer: Zwei der drei vorgestellten Anschlüsse (Kabel-Glasfaser-Netz und reine Glasfaserleitung) sind in jedem Fall gigabit-fähig. Mit Blick auf das Preis-Leistungs-Verhältnis schlägt der Kabel-Glasfaser-Mix von Vodafone sogar den reinen Glasfaseranschluss, da das Gigabit bei gleicher Leistung weniger kostet. Für alle, die das Internet nur nutzen, um hin und wieder ihre E-Mails abzurufen, reicht der klassische DSL-Anschluss. Wer ein paar Mbit die Sekunde mehr braucht, aber trotzdem einen günstigen Anschluss sucht, kann sich Tarife mit VDSL-Technologie genauer ansehen.