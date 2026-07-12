VR Holdings Aktie
ISIN: US91829Q1004
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12.07.2026 07:45:00
Wie Metas Kurswechsel die VR-Spielebranche verändert hat
Der wichtigste Geldgeber für VR-Spiele hat sich zurückgezogen und die Branche grundlegend verändert. Doch inmitten der Krise formieren sich neue Kräfte.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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