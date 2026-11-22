MÜLHEIM/RUHR (dpa-AFX) - Bei der nordrhein-westfälischen AfD entscheidet sich am Sonntag, welches der beiden zerstrittenen Lager seine Positionen im Wahlprogramm für die Landtagswahl im kommenden Jahr durchsetzen kann. Bei einem Parteitag in Mülheim/Ruhr legen die Delegierten (ab 10.00 Uhr) den inhaltlichen Kurs für den Wahlkampf fest.

Der Landesvorstand hat ein Wahlprogramm mit vergleichsweise gemäßigten Positionen vorgelegt. Doch das äußerst rechte, völkische Lager könnte versuchen, den Text bei den Themen Integration und Abschiebungen deutlich zu verschärfen.

Im NRW-Landesverband der AfD herrscht ein erbitterter Machtkampf zwischen gemäßigten Vertretern um Landeschef Martin Vincentz und einer äußerst rechten Gruppe um den Bundestagsabgeordneten Matthias Helferich.

Die AfD schneidet bei jüngsten Umfragen in Nordrhein-Westfalen zwar schlechter ab als in vielen anderen Bundesländern. Trotzdem sehen Meinungsforscher die Partei seit Monaten bei Werten um 20 Prozent. Damit würde die AfD ihr Ergebnis der vergangenen Landtagswahl fast vervierfachen und als zweitstärkste Kraft in das Parlament des bevölkerungsreichsten deutschen Bundeslandes einziehen./mhe/DP/zb