dormakaba Aktie
WKN: 898080 / ISIN: CH0011795959
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08.04.2026 02:00:00
Wie Taschkent sein authentisches städtisches Erbe bewahrt
Von den kunstvollen Mosaiken islamischer Medressen bis hin zu klassischen Beispielen sowjetischen Brutalismus wie dem Hotel Usbekistan erzählt die Stadt Geschichten vom Handel entlang der Seidenstraße und von modernistischen Ambitionen .Weiter zum vollständigen Artikel bei Kaba Holding AG
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