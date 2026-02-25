dormakaba Aktie
WKN: 898080 / ISIN: CH0011795959
|
25.02.2026 01:00:00
Wie unsichtbare Sicherheit reibungslose Räume schafft
Unsichtbare Sicherheit definiert die Art und Weise, wie Menschen moderne Architektur erleben, neu. Sie vereint vernetzte, effiziente und intelligente Systeme, die reibungslose Räume schaffen – Orte, an denen sich Bewegung natürlich und ungestört anfühlt und an denen Sicherheit nahtlos im Hintergrund abläuft.Weiter zum vollständigen Artikel bei Kaba Holding AG
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz im Blick: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- US-Börsen schließen fester -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street schloss mit Gewinnen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.