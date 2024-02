Wie Vodafone das Festnetz 2024 weiter verbessert

Mit 4.000 Maßnahmen brachte Vodafone mehr Glasfaser & Segmente ins BestandsnetzMehr Stabilität, höhere Durchschnittsgeschwindigkeiten & attraktive Preis-LeistungAusbau geht weiter: 3.000 Maßnahmen machen das Kabelnetz in diesem Jahr noch besserNeuer bundesweiter Festnetz-Komplettcheck bestätigt Fortschritte in Netz, Service & AngebotMit zahlreichen Maßnahmen verbessert Vodafone sein Kabel-Glasfasernetz in Deutschland. Techniker statten das Bestandsnetz stärker als jemals zuvor mit noch mehr Glasfaser und neuen Segmenten aus. Über 4.000 Maßnahmen wurden allein im letzten Jahr durchgeführt. Das steigerte die Zuverlässigkeit und Durchschnittsgeschwindigkeit an 1,4 Millionen Hausanschlüssen deutlich. Und der Ausbau geht weiter: In diesem Jahr sollen weitere 3.000 Ausbau-Projekte folgen, um noch mehr Glasfaser ins Kabelnetz zu bringen und neue Netzsegmente zu schaffen. Davon werden bis zu 1 Million Haushalte profitieren. Kunden können das Gigabitnetz zuhause zu attraktiven Konditionen nutzen. GlasfaserangeboteTelefonie, Internet und TV zu attraktiven Preisenzur newsErst vor zwei Monaten startete Vodafone mit der Vermarktung seines neuen Kabel-Glasfaserangebotes – ganz konvergent mit Telefonie, Internet und TV zu attraktiven Preisen. All die Maßnahmen und Anstrengungen zeigen Wirkung: Im aktuellen Marktvergleich ‚Komplettcheck Festnetzanbieter 2024‘ des renommierten TK-Fachmagazins connect konnte sich Vodafone in den Kategorien Tarif, Netz und Service gegenüber 2023 zum Teil deutlich verbessern – vor allem beim Preis-Leistungs-Verhältnis bescheinigen die Experten Vodafone Bestnoten. Laut connect ist das Kabelglasfaser-Netz von Vodafone vor allem für ‚Power-‚ und ‚Business-Nutzer‘ optimal geeignet – in beiden Kategorien gab es Testsiege für das Angebot der Düsseldorfer.„Unser schnelles Festnetz ist für unsere Kunden heute besser und zuverlässiger als jemals zuvor – weil unsere Techniker in den letzten 12 Monaten mit über 4.000 Maßnahmen noch mehr Glasfaser und neue Segmente ins Netz gebracht haben. Die Verbesserungen sehen wir täglich in unseren Analysen und jetzt auch in den Testergebnissen der connect, die alle Parameter betrachten, die für die Kunden von Bedeutung sind: Netzqualität, Serviceleistungen und Preis-Leistung. Und wir wollen noch besser werden: In diesem Jahr bringen wir noch mehr Glasfaser ins Netz und schaffen noch mehr Segmente, um die Netzqualität für unsere Kunden weiter zu erhöhen“, so Tanja Richter, Netz-Chefin bei Vodafone Deutschland. Der aktuelle Festnetz Komplettcheck 2024 von connect zeigt: Vodafone hat bei Tarif, Netz und Service gegenüber 2023 teils deutlich zugelegt. Lag das Unternehmen im Teilurteil ‚Festnetz‘ im vergangenen Jahr noch auf dem letzten Platz, konnte es sich nur ein Jahr später auf den zweiten Platz vorschieben. Und auch im Teilurteil ‚Tarif‘ ist Vodafone erstklassig. In vier der fünf Nutzerprofile konnte das Kabel-Glasfaserangebot Punkte gut machen. Insbesondere in den beiden schnellsten Profilen Powernutzer (500 Mbit/s Geschwindigkeit) und Businessnutzer (1.000 Mbit/s Geschwindigkeit) überzeugten die Kabel-Tarife bei den bundesweiten Anbietern als einzige mit der maximal erreichbaren Punktezahl und sicherten sich so den Testsieg in der Gesamtwertung.connect-TestBreitband im großen VergleichZum testMehr Segmente und mehr Glasfaser im schnellen Bestandsnetz Wie kommt es zu den Verbesserungen im Kabelnetz und in sämtlichen Tests? Vodafone-Techniker machen das bestehende Festnetz mit sogenannten Segmentierungen noch besser. Dabei werden Netz-Segmente, die besonders viele Haushalte mit Internet versorgen, mit Hilfe von zusätzlichen Glasfaser-Knotenpunkten unterteilt. So entstehen neue Segmente im Netz. Und jedes einzelne versorgt dann eine deutlich geringere Anzahl von Haushalten mit schnellem Internet. Zudem hat Vodafone an vielen Orten noch mehr leistungsstarke Glasfaser im Kabelnetz verbaut, sodass die Glasfaser noch näher an die Nutzer heranrückt. Vor allem in Stoßzeiten, wenn viele Menschen gleichzeitig streamen, online spielen und surfen, ist das Netz für jeden einzelnen Kunden nun noch stabiler. Zeitgleich wurden die verfügbaren Upload-Geschwindigkeiten an vielen Orten erhöht.Der Beitrag Wie Vodafone das Festnetz 2024 weiter verbessert erschien zuerst auf Vodafone Newsroom. Weiter zum vollständigen Artikel bei Vodafone Group plc Zum vollständigen Artikel