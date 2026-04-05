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05.04.2026 17:15:38
Wieder Angriffe von Israel und Hisbollah - mehrere Tote in Beirut
BEIRUT/TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Armee greift eigenen Angaben zufolge erneut Ziele der Hisbollah in der libanesischen Hauptstadt Beirut an. Das libanesische Gesundheitsministerium meldete am frühen Nachmittag vier Tote und Dutzende Verletzte bei einem Angriff im Süden der Stadt. Laut der libanesischen Nachrichtenagentur und Augenzeugen wurde ein dreistöckiges Gebäude getroffen. Augenzeugen berichteten davon, dass Verletzte in Decken weggetragen worden seien.
Augenzeugen meldeten darüber hinaus vier weitere heftige Bombardements in den als Dahija bekannten südlichen Vororten Beiruts seit der Mittagszeit (Ortszeit). Rauchwolken seien in dem Gebiet aufgestiegen. Die Gegend gilt als Hochburg der Hisbollah, ist aber auch dicht besiedeltes Wohngebiet. Israels Armee hatte die Bewohner bereits mehrfach zur Flucht aufgerufen.
Die vom Iran unterstützte Hisbollah feuerte derweil wieder Geschosse auf Nordisrael. In einer Gegend in Galiläa gab es Berichten zufolge am frühen Nachmittag (Ortszeit) gleich mehrfach Raketenalarm. Auch in anderen Gebieten im Norden des Landes heulten nach Beschuss der libanesischen Miliz die Warnsirenen. Berichte über Schäden oder Opfer gab es zunächst nicht./cir/DP/he
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