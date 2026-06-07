Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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07.06.2026 19:27:00
Wieder exklusiv: „Gears of War: E-Day“ kommt am 6. Oktober auf die Xbox
Die „Gears“-Reihe gehört zu den wichtigsten Eigenmarken der Xbox. Microsoft hat nun erstes Gameplay zum neuen Teil „E-Day“ angekündigt. Er wird Xbox-exklusiv. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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