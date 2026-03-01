BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
|
01.03.2026 09:26:38
Wieder Kane-Doppelpack: FC Bayern gewinnt in Dortmund
DORTMUND (dpa-AFX) - Der FC Bayern München hat auch dank Doppeltorschütze Harry Kane einen riesigen Schritt Richtung Fußball-Meisterschaft gemacht und einen Angriff von Verfolger Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) erfolgreich abgewehrt. Der Tabellenführer gewann das Bundesliga-Topspiel beim BVB mit 3:2 (0:1) und hat nun fast uneinholbare elf Punkte Vorsprung auf die Schwarz-Gelben.
Im ausverkauften Dortmunder Stadion hatte Nico Schlotterbeck die Gastgeber bei seinem Comeback in der 26. Minute in Führung geköpft. Kane (54., 70./Foulelfmeter) drehte die Partie zugunsten der Münchner. Den zwischenzeitlichen Ausgleich von Daniel Svensson (83.) konterte Joshua Kimmich (87.) mit dem Siegtreffer für den Titelverteidiger./jrz/DP/zb
