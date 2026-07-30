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30.07.2026 06:13:38
Wieder nächtliche Explosionen im Iran
TEHERAN (dpa-AFX) - Nach Beginn der neuen Angriffe des US-Militärs gegen Ziele im Iran haben örtliche Medien in der Nacht Explosionen im Süden des Landes gemeldet. Die den Revolutionsgarden nahestehende Nachrichtenagentur Fars berichtete über Angriffe auf der Insel Gheschm in der Straße von Hormus sowie in der Provinz Buschehr. Das US-Militär hatte mitgeteilt, mit neuen Angriffen begonnen zu haben, ohne Angabe zu Zielen. Sie seien eine "entschlossene Antwort" auf versuchte iranische Angriffe auf US-Truppen im Nahen Osten. Kurz zuvor hatte US-Präsident Donald Trump bereits mit Vergeltung gedroht.
Der iranische Rundfunk hatte eine Stellungnahme der Revolutionsgarden verbreitet, wonach der Angriff einer US-Militärbasis in Jordanien gegolten habe. Jordaniens Streitkräfte teilten mit, es seien fünf Raketen abgefangen worden. Die Angriffe aus dem Iran waren zu einem Zeitpunkt erfolgt, nachdem die USA ihre eigenen tagelangen Angriffe auf den Iran gerade erst pausiert hatten./ln/DP/zb
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