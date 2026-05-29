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29.05.2026 06:31:29
Wielton stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Wielton lud am 28.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,51 PLN vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,870 PLN erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 565,1 Millionen PLN vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 486,2 Millionen PLN in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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