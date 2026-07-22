Silverstar Holdings LtdShs Aktie
WKN: 905951 / ISIN: BMG813651012
|
22.07.2026 10:06:36
Wien bis Bad Aussee: Neuer Bahnanbieter Silverstar Railways vor dem Start
Ab Mai will das Jungunternehmen zweimal wöchentlich von Wien nach Bad Aussee und zurück verkehren. Ausständig ist noch die SicherheitsbescheinigungWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Silverstar Holdings LtdShs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Silverstar Holdings LtdShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Silverstar Holdings LtdShs
|0,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und EZB-Entscheid: ATX und DAX tief im Minus -- US-Börsen schwach -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notieren am Donnerstag schwächer. Die US-Börsen geben ebenfalls nach. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag nach oben.