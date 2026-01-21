Wien-Holding-Geschäftsführer Gollowitzer legt Mandat vorzeitig nieder

Der Geschäftsführer der Wien Holding, Kurt Gollowitzer, gibt seinen Posten mit Ende Jänner vorzeitig ab. "Nach mehr als zwei Jahrzehnten erfolgreicher Tätigkeit für den Wien Holding-Konzern in verschiedenen Funktionen habe ich im Einvernehmen mit der Stadt Wien vereinbart, beruflich neue Wege zu gehen", hieß es am Mittwochabend in einer Aussendung. Gollowitzers Vertrag wäre bis 2028 gelaufen. Für ihn übernimmt Co-Geschäftsführer Oliver Stribl interimistisch.

Die Position soll in den kommenden Tagen neu ausgeschrieben werden. Die Stadt Wien dankte Gollowitzer, der auch Präsident des Fußballklubs Austria Wien ist, "für seinen langjährigen Einsatz und seine Leistungen im Interesse der Stadt". Er habe in seiner Zeit "maßgeblich zur Weiterentwicklung der stadteigenen Unternehmensgruppe beigetragen", hieß es in der Mitteilung.

tpo