Wien ist weiterhin ein begehrter Einzelhandelsmarkt. Neue Konzepte und moderne Flagship-Stores wie S�strene Grene, Adidas Brand Store oder die H&M-Tochter Arket würden zeigen, dass Wien ein attraktiver Expansionsmarkt für nationale und internationale Marken sei, so der Immobilienentwickler Remax. Die Spitzenmieten in den besten Innenstadtlagen sowie auf der Mariahilfer Straße würden auch 2026 bei rund 400 Euro pro Quadratmeter und damit auf dem Niveau der Vorjahre liegen.

Auch Firmen aus den Bereichen Gastronomie, Freizeit und E Mobilität wollen sich weiter in der Bundeshauptstadt niederlassen. Vor allem Systemgastronomen wie KFC, L'Osteria, Le Burger oder Kaiser's würden gezielt nach gut positionierten Standorten in Einkaufszentren, Innenstadtlagen und Fachmarktzentren suchen, so Remax laut einer Aussendung. KFC eröffnete zuletzt unter anderem einen neuen Flagship-Standort im Einkaufszentrum Wien Mitte.

"Besonders die Toplagen im sogenannten 'Goldenen U'- Kohlmarkt, Graben und Kärntner Straße - profitieren weiterhin stark vom internationalen Luxussegment und tourismusgetriebener Frequenz", hält Remax fest. Auch die Mariahilfer Straße behaupte ihre Rolle als wichtigste Einkaufsstraße des Landes.

kan/ivn