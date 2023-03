Wiener Aktienmarkt dürfte 5. Gewinntag in Serie in Angriff nehmen

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Freitag mit Kursgewinnen aufnehmen und könnte damit ihre jüngste Aufwärtsserie um einen weiteren Tag, nämlich den fünften, verlängern. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex signalisierte rund dreißig Minuten vor Sitzungsbeginn ein kleines Plus von 0,07 Prozent. Die Vorgaben aus den USA und Asien sind positiv - und auch in Europa werden die wichtigsten Indizes mit freundlicher Tendenz erwartet.

"An den Märkten scheint die Zuversicht größer zu werden. Negative Schlagzeilen bezüglich der Stabilität des Bankensektors gab es zuletzt nicht und daher lässt das Misstrauen der Marktteilnehmer tendenziell nach", schreiben die Experten der Helaba.

Nachrichtenseitig blieb es mit Blick auf Wiener Werte bisher recht ruhig, eine Analystenmeinung kam vor Börsenstart zur Andritz. Die Erste Group hat ihre Einschätzung für den Anlagenbauer von"Buy" auf "Accumulate" gesenkt und gleichzeitig das Kursziel von 65 auf 75 Euro erhöht.

Datenseitig steht der Wochenausklang im Zeichen der Inflation, sowohl in der Eurozone als auch in den USA werden Konsumentenpreiszahlen erwartet. Daneben steht Übersee auch noch der Chicago-PMI zur Veröffentlichung an.

Am Donnerstag war der ATX um 3,11 Prozent auf 3.219,18 Punkte geklettert. Die Risikoneigung der Finanzmarktinvestoren hatte nach Einschätzung der Helaba-Experten weiter zugenommen.

In Wien zogen vor allem die schwergewichteten Banken den ATX in die Höhe. BAWAG verteuerten sich um satte 6,1 Prozent und Erste Group legten um 3,5 Prozent zu. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International (RBI) konnten ein merkliches Plus von 6,9 Prozent verbuchen.

Die stark in Russland vertretene RBI grenzt ihre Optionen in Russland ein. Man konzentriere sich auf Transaktionen, die zum Ausstieg führen, sagte RBI-Chef Johann Strobl in der Hauptversammlung der Bank in Wien. Konkret geht es um einen Verkauf oder eine Abspaltung.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

AT&S Austria Tech.&Systemtech. +6,90% 28,65 Euro Raiffeisen Bank Internat. AG +6,87% 14,46 Euro BAWAG Group AG +6,13% 45,02 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

AUSTRIACARD HOLDINGS AG -1,64% 12,10 Euro Flughafen Wien AG -1,26% 39,20 Euro Frequentis -0,63% 31,60 Euro

kat/sto

ISIN AT0000999982