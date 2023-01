Wiener Aktienmarkt dürfte mit kleinen Gewinnen ins neue Jahr starten

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Montag mit moderaten Gewinnen in das neue Börsenjahr starten. Eine außerbörsliche Indikation auf den ATX zeigt gegen 8.45 Uhr ein kleines Plus von 0,5 Prozent an. Auch an anderen Börsen in Europa werden leichte Zugewinne erwartet. Da außer der tonangebenden Wall Street unter anderem die Börsen in Großbritannien, China, Hongkong und Japan geschlossen bleiben, ist mit einem ruhigen ersten Handelstag zu rechnen.

Auch wichtige Unternehmensnachrichten lagen in der Früh nicht vor. Impulse könnten aber die im Tagesverlauf zur Veröffentlichung anstehenden Einkaufsmanagerindizes bringen. Am Wochenende war bekannt geworden, dass sich die Stimmung bei Chinas großen und staatsnahen Unternehmen im Dezember noch deutlicher eingetrübt hat als von Experten erwartet. Hintergrund dürfte die Angst vor möglichen Folgen der neuen Corona-Politik der chinesischen Regierung sein.

Diese hatte Anfang Dezember eine Kehrtwende vollzogen, nachdem sie zunächst im Gegensatz zu nahezu allen anderen Ländern keine Lockerungen ihrer ohnehin schon ungewöhnlich strengen Null-Covid-Politik vorgenommen hatte. Nun steigen die Infektionszahlen in dem Land allerdings rasant.

Am Freitag hatte der ATX mit einem kleinen Minus von 0,33 Prozent auf 3.126,39 Punkte geschlossen. Auf Jahressicht hat der Index damit rund 19 Prozent verloren. Auch an anderen Märkten gab es in dem vom Ukraine-Krieg, Energiepreisanstiegen, Inflation und der Zinswende geprägten Jahr Verluste in dieser Größenordnung.

