Wiener Aktienmarkt dürfte mit Kursgewinnen starten

Die Wiener Börse dürfte sich zum Handelsauftakt am heutigen Mittwoch freundlich zeigen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund dreißig Minuten vor Sitzungsbeginn ein Plus von 0,51 Prozent. Rückenwind kommt von den US-Börsen. Die Wall Street hatte am Vortag ihre Erholung fortgesetzt - gefragt waren vor allem Technologie- und Finanzwerte.

Von Konjunkturdatenseite dürfte es heute laut Marktexperten kaum Impuls geben, in den USA stehen die Neubauverkäufe im Kalender, in der Eurozone das Verbrauchervertrauen. Im Marktfokus stehen weiterhin die Entwicklungen im Ukraine-Krieg und die Inflations- und Zinsentwicklung.

"Die anhaltenden militärischen Auseinandersetzungen in der Ukraine und der sich verschärfende Ost-West-Konflikt bergen zwar Konjunkturrisiken, dennoch stehen die Zentralbanken wegen der hohen Inflation unter Druck, ihre expansive Geldpolitik zu beenden. Während die EZB noch immer relativ zögerlich ist, hat die Fed inzwischen klargemacht, dass sie entschieden gegen die zu hohe Inflation vorgehen will und notfalls auch einen oder mehrere große Zinsschritte in Betracht ziehen wird", schreiben die Ökonomen der Helaba.

In Wien werden heute die Jahreszahlen von Semperit erwartet. Von der APA befragte Analysten erwarten, dass der Gummi- und Kautschukherstellers Semperit im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich mehr Gewinn gemacht und auch den Umsatz klar gesteigert hat. Nach Börsenschluss legt auch CA Immo Zahlen für 2021 vor.

Am Vorabend wurde bekannt, dass der frühere langjährige voestalpine-Vorstandschef Wolfgang Eder mit 1. April Aufsichtsratschef des Unternehmens wird. Außerdem nimmt der Stahlkonzern einen "niedrigen dreistelligen Millionenbetrag" in die Hand, um den Bau neuer, deutlich CO2-ärmerer Hochöfen vorzubereiten.

Auch von Analystenseite gab es in der Früh bereits Neuigkeiten. Die Deutsche Bank hat ihre Einstufung für die Papiere der OMV von "Buy" auf "Hold" gesenkt und das Kursziel von 64,0 auf 44,80 Euro gekürzt. Bei Palfinger revidierten die Experten das Kursziel ebenfalls von 42,0 auf 38,0 Euro nach unten, die "Buy"-Empfehlung blieb aufrecht.

Am Dienstag hatte die Wiener Börse ungeachtet unveränderter Belastungsfaktoren durch den Krieg in der Ukraine um 1,64 Prozent fester auf 3.405,49 Einheiten geschlossen. Im Fokus standen Palfinger, die um 7,75 Prozent abrutschten. Der Salzburger Hebevorrichtungs-Hersteller hat Montagabend eine Gewinnwarnung abgesetzt. AT&S legten fast elf Prozent zu, hier dürfte eine freundliche Analystenstimme für Aufwind gesorgt haben.

Weiterhin gut gesucht waren Bankaktien und Versicherungswerte. BAWAG kletterten um 2,18 Prozent, Erste legten 3,26 Prozent zu. Bei den Versicherern gewannen Vienna Insurance Group 2,14 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

AT&S +10,95% 53,20 Euro Verbund +4,89% 98,75 Euro Rosenbauer +4,05% 41,10 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Palfinger -7,75% 25,00 Euro Schoeller-Bleckmann -4,03% 47,60 Euro Raiffeisen Bank International -4,01% 13,15 Euro

kat/sto

ISIN AT0000999982