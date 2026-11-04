Wiener Aktienmarkt etwas höher erwartet

Der Handelsauftakt an der Wiener Börse wird am Mittwoch etwas höher erwartet. Der heimische Leitindex ATX wurde von einer Bankenindikation rund 30 Minuten vor Sitzungsbeginn mit plus 0,32 Prozent taxiert. An den europäischen Leitbörsen werden ebenfalls leichte Zuwächse indiziert.

In der Früh dominieren international noch die Nachrichten zu den US-Zwischenwahlergebnissen das Geschehen, schreiben die Helaba-Analysten. Offensichtlich haben die Republikaner die Mehrheiten im Repräsentantenhaus und im Senat nach einem Erdrutschsieg der Demokraten verloren. Trump ließ verlauten, dass er das Ergebnis akzeptieren würde. Die Marktreaktionen fallen nach einem volatilen Frühgeschäft per saldo begrenzt aus, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene noch eine dünne Meldungslage vor. Erst am morgigen Donnerstag nimmt die Berichtssaison wieder an Fahrt auf und es werden Mayr-Melnhof, Lenzing, Verbund und AT&S ihre Quartalszahlen vorlegen. Auf Analystenseite meldeten sich die Experten von Barclays und bestätigten ihr neutrales Anlagevotum "equal-weight" für die Aktie der Raiffeisen Bank International (RBI). Nach den jüngsten Zahlen der Bank wurde das Kursziel für die RBI-Aktie leicht von 60 auf 61 Euro nach oben revidiert. Am Dienstag schlossen die RBI-Titel bei 56,60 Euro.

Die Wiener Börse ist am Dienstag mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Der Leitindex ATX schloss mit minus 0,53 Prozent bei 6.396,13 Punkten. Für den breiteren ATX Prime ging es 0,58 Prozent auf 3.142,18 Einheiten hinunter. Auch die europäischen Börsen fanden sich im Verlustbereich.

In Österreich hat die Raiffeisen Bank International (RBI) bekanntgegeben, den Gewinn nach neun Monaten um zehn Prozent auf 1,1 Mrd. Euro gesteigert zu haben. Außerdem sei die Übernahme der rumänischen Garanti Bank abgeschlossen worden. RBI-Aktien drehten zum Handelschluss 0,35 Prozent ins Plus auf 56,60 Euro.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

AT&S +5,67% 138,00 Euro Zumtobel +2,62% 3,91 Euro Rosenbauer +1,62% 62,80 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Pierer Mobility -14,77% 32,60 Euro Polytec -5,71% 4,13 Euro Frequentis -3,69% 65,20 Euro

ste/moe

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