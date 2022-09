Wiener Aktienmarkt fest erwartet, ATX vorbörslich +1,2 %

Die Wiener Börse dürfte am Freitag mit Gewinnen in den Tag starten und sich von den starken Vortagesverlusten teilweise erholen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX zeigte gegen 8.45 Uhr ein Plus von 1,2 Prozent. Auch an anderen Börsen in Europa wird zum Handelsbeginn eine leichte Erholung von den jüngsten Verlusten erwartet.

Wichtige Unternehmensnachrichten gab es in der Früh nicht. Mit Spannung erwartet wird am Freitag der am Nachmittag anstehende US-Arbeitsmarktbericht für August. Die Vorgaben für den Bericht sind nach Einschätzung der Helaba-Analysten freundlich. Sollte der Arbeitsmarktbericht gut ausfallen, dürfte sich damit auch die US-Notenbank auf ihrem Zinsanhebungskurs bestätigt sehen.

Am Donnerstag hatte der ATX um 3,05 Prozent schwächer bei 2.810,49 Punkten geschlossen. Auch andere Börsen gaben angesichts von Konjunktur-und Zinsängsten nach. Stark nach unten ging es in Wien mit Verbund. Die Aktien des Stromkonzerns verloren vor dem Hintergrund fallender Strompreise und der Nachrichtenlage rund um die Wien Energie mehr als 7 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Semperit +3,09% 18,68 Euro Warimpex +2,72% 0,83 Euro Agrana +1,86% 16,40 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Verbund -7,87% 87,85 Euro Wienerberger -4,54% 22,28 Euro Marinomed -4,11% 60,60 Euro

