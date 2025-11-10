ATX
|
4 840,09
|
3,67
|
0,08 %
|
10.11.2025 08:51:00
Wiener Aktienmarkt fest erwartet - Signale für Ende des "Shutdown"
Erstmals seit Beginn des erbitterten Haushaltsstreits in den USA haben Republikaner und Demokraten einen konkreten Schritt zur Beendigung des Teilstillstands der Regierungsgeschäfte getan. Der Senat votierte am späten Sonntagabend mit Stimmen der Demokraten dafür, über einen aus dem Repräsentantenhaus stammenden Übergangsetat zu beraten. Damit ist eine erste wichtige Hürde im Parlament zur Beendigung des längsten Shutdowns in der Geschichte der USA überwunden.
Impulse könnte auch der am Vormittag zur Veröffentlichung anstehende Sentix-Index des Investorenvertrauens bringen. Am Dienstag steht dann mit der ZEW-Umfrage ein weiteres Barometer der Anlegerstimmung in Deutschland an. "Zwar sind Anstiege zu erwarten, auch mit Blick auf das Fiskalpaket, noch aber sind die Indexniveaus vergleichsweise niedrig. Vor diesem Hintergrund ist eine Aufbruchstimmung bisher nicht zu erkennen", schreiben die Analysten der Helaba. Die konjunkturelle Erholung bleibe vorerst fragil und von Unsicherheit geprägt.
Am Freitag hatte der ATX um 0,28 Prozent schwächer bei 4.754,18 Punkten geschlossen. Auch die europäischen Leitbörsen verzeichneten Kursverluste. Unter Druck kamen die Aktien von AT&S und Lenzing und büßten 8,6 bzw. 5,5 Prozent ein. Gut gesucht waren voestalpine-Aktie und schlossen 3,9 Prozent fester.
Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:
voestalpine +3,85% 32,34 Euro Raiffeisen Bank International +1,17% 31,16 Euro Erste Group +0,56% 89,45 Euro
Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:
AT&S -8,62% 27,55 Euro Pierer Mobility -5,55% 13,28 Euro Lenzing -5,46% 21,65 Euro
mik/moe
ISIN AT0000999982
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|4 839,85
|0,07%