10.11.2025 08:51:00

Wiener Aktienmarkt fest erwartet - Signale für Ende des "Shutdown"

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Montag mit Gewinnen in den Handel starten. Eine Bankenindikation auf den ATX zeigt knapp vor Handelsstart ein Plus von 1,2 Prozent. Auch an anderen Börsen dürfte es zum Wochenstart deutlich nach oben gehen. Für gute Stimmung an den Märkten sorgte die Aussicht auf ein nahendes Ende des US-Regierungsstillstands ("Shutdown").

Erstmals seit Beginn des erbitterten Haushaltsstreits in den USA haben Republikaner und Demokraten einen konkreten Schritt zur Beendigung des Teilstillstands der Regierungsgeschäfte getan. Der Senat votierte am späten Sonntagabend mit Stimmen der Demokraten dafür, über einen aus dem Repräsentantenhaus stammenden Übergangsetat zu beraten. Damit ist eine erste wichtige Hürde im Parlament zur Beendigung des längsten Shutdowns in der Geschichte der USA überwunden.

Impulse könnte auch der am Vormittag zur Veröffentlichung anstehende Sentix-Index des Investorenvertrauens bringen. Am Dienstag steht dann mit der ZEW-Umfrage ein weiteres Barometer der Anlegerstimmung in Deutschland an. "Zwar sind Anstiege zu erwarten, auch mit Blick auf das Fiskalpaket, noch aber sind die Indexniveaus vergleichsweise niedrig. Vor diesem Hintergrund ist eine Aufbruchstimmung bisher nicht zu erkennen", schreiben die Analysten der Helaba. Die konjunkturelle Erholung bleibe vorerst fragil und von Unsicherheit geprägt.

Am Freitag hatte der ATX um 0,28 Prozent schwächer bei 4.754,18 Punkten geschlossen. Auch die europäischen Leitbörsen verzeichneten Kursverluste. Unter Druck kamen die Aktien von AT&S und Lenzing und büßten 8,6 bzw. 5,5 Prozent ein. Gut gesucht waren voestalpine-Aktie und schlossen 3,9 Prozent fester.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

voestalpine +3,85% 32,34 Euro Raiffeisen Bank International +1,17% 31,16 Euro Erste Group +0,56% 89,45 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

AT&S -8,62% 27,55 Euro Pierer Mobility -5,55% 13,28 Euro Lenzing -5,46% 21,65 Euro

mik/moe

ISIN AT0000999982

Indizes in diesem Artikel

ATX 4 839,85 0,07%

