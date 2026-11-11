Wiener Aktienmarkt leicht im Plus erwartet

Der Handelsstart an der Wiener Börse wird am Mittwoch knapp im Plus erwartet. Eine Bankenindikation taxierte den Leitindex ATX rund 45 Minuten vor Sitzungsbeginn mit einem kleinen Zuwachs von 0,16 Prozent. Auch an den europäischen Leitbörsen wird zur Eröffnung eine etwas höhere Tendenz erwartet. Negative Vorgaben hatte hingegen die Wall Street am Vorabend geliefert. Eine unerwartet hohe US-Inflation im Oktober hatte den US-Börsen am Dienstag fallende Kurse eingebrockt.

Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung des Iran-Konflikts haben zuletzt zugenommen und zu einem Rückgang der Öl- und Gaspreise beigetragen, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Datenseitig gibt es heute keine marktbewegende Impulse,

Am heimischen Aktienmarkt stehen auf Unternehmensebene FACC und voestalpine mit Quartalszahlen im Blickfeld der Akteure. Der Stahlkonzern voestalpine hat im ersten Halbjahr 2026/27 "in einem äußerst herausfordernden Umfeld" einen Gewinnschub verzeichnet. Dank positiver Einmaleffekte in Höhe von rund 100 Mio. Euro legte das Ergebnis nach Steuern gegenüber der Vorjahresperiode um 46 Prozent auf 290 Mio. Euro zu. Der Umsatz verharrte mit 7,7 Mrd. Euro in etwa auf Vorjahresniveau (7,6 Mrd. Euro). Die Prognose für das Gesamtjahr wurde aber gesenkt.

Der oberösterreichische Luftfahrtzulieferer FACC hat die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2026 mit deutlich besseren Ergebniskennzahlen abgeschlossen. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 14,7 Prozent auf 800,1 Millionen Euro. Das operative Ergebnis (EBIT) legte um 86 Prozent auf 40,0 Mio. Euro zu.

Der Mautsystemanbieter Kapsch TrafficCom verkauft seine indirekte Tochtergesellschaft Kapsch TrafficCom Canada sowie die Kundenverträge von Kapsch TrafficCom USA, Inc., die das Komponenten-Geschäft betreffen. Ein entsprechender Transaktionsvertrag wurde unterzeichnet. Das Closing der Transaktion wird im Kalenderjahr 2027 mit einem positiven EBIT-Beitrag von 10 Mio. Euro erwartet.

Die Wiener Börse ist am Dienstag mit guten Gewinnen aus dem Handel gegangen. Haupttreiber waren heute die fallenden Ölpreise. Der Leitindex ATX zog um 1,34 Prozent auf 6.650,55 Punkte hinauf. Von Unternehmensseite hat Mayr-Melnhof bekanntgegeben, sich mit KPS Capital Partners auf den Verkauf von 70 Prozent ihres Packaging-Geschäftes geeinigt zu haben. "Die Transaktion ist eindeutig positiv und von grundlegender Bedeutung für die Unternehmensstruktur", schreiben Analysten der Erste Group Research in einem Kommentar. Mayr-Melnhof-Aktien sprangen an der Spitze des ATX 9,25 Prozent in die Höhe.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Mayr-Melnhof +9,25% 73,20 Euro Schoeller-Bleckmann +5,39% 30,30 Euro Strabag +3,25% 108,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Lenzing -3,76% 11,26 Euro AUSTRIACARD -2,50% 9,75 Euro Polytec -1,71% 4,02 Euro

ste/moe

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